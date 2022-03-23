شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تأهيل عبد الرحمن مجدى ومحمد بن خماسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بتدريبات بدنية من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين، وذلك تحت إشراف مخطط الأحمال خالد سعيد، كما اشتمل المران على تدريبات خططية.

وخصص الجهاز الفني تدريبات لكل خط منفصل، حيث تدرب الخط الدفاعي تحت قيادة المدير الفني حمد إبراهيم، فيما تدرب خط الوسط والهجوم تحت قيادة تحت قيادة عطية السيد المدرب العام، وأحمد سمير فرج المدرب المساعد، فى حين أدى حراس المرمي تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم سيد توفيق.

وعلى هامش المران واصل الثنائي عبد الرحمن مجدي ومحمد بن خماسة تدريباتهما التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.