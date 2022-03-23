شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى منتخب مصر أمام السنغال فى الدور الحاسم لتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الشارع الرياضي المصري المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال على استاد القاهرة بعد غد الجمعة في إطار منافسات الدور الحاسم من تصفيات المونديال عن القارة السمراء.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة بتوقيت مصر بحضور جماهير يتجاوز 60 ألف متفرج.

فيما تحدد يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء موعدا لمباراة العودة والتي تقرر لها على ملعب أولمبي الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.

وخاص المنتخب الوطني تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء في ثالث أيام المعسكر المقام حاليا على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة السنغال المقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين المنضمين للقائمة وعددهم 23 لاعبا، كما منح البرتغالي كيروش ربع ساعة في بداية المران لوسائل الإعلام لتصوير جزء من المران.