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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 23\3\2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23\3\2022 الكثير من الاحداث الهامة منها تعرض يوسف أوباما لحادث سيارة ، و تولى نائب رئيس قطاع الناشئين ، و دعوة اساطير العالم لمباراة مصرو السنغال 

 

مركز التسوية والتحكيم الرياضي يرفض دعوى حل مجلس إدارة الإسماعيلي

 صدر اليوم حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي برفض الدعوي المقامة من حمد حسن عيد عضو الجمعية العمومية بالنادى الاسماعيلى ، طالبا فيها بطلان العملية الانتخابية الاخيرة التى نجح فيها مجلس يحيي الكومى  .

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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