شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 23\3\2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23\3\2022 الكثير من الاحداث الرياضية الهامة منها تعرض يوسف أوباما لحادث سيارة ، و تولى نائب رئيس قطاع الناشئين ، و دعوة اساطير العالم لمباراة مصرو السنغال
مركز التسوية والتحكيم الرياضي يرفض دعوى حل مجلس إدارة الإسماعيلي
صدر اليوم حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي برفض الدعوي المقامة من حمد حسن عيد عضو الجمعية العمومية بالنادى الاسماعيلى ، طالبا فيها بطلان العملية الانتخابية الاخيرة التى نجح فيها مجلس يحيي الكومى .