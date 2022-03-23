شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 23\3\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23\3\2022 الكثير من الاحداث الرياضية الهامة منها تعرض يوسف أوباما لحادث سيارة ، و تولى نائب رئيس قطاع الناشئين ، و دعوة اساطير العالم لمباراة مصرو السنغال

مركز التسوية والتحكيم الرياضي يرفض دعوى حل مجلس إدارة الإسماعيلي