شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على يوسف أوباما بعد تعرضه لحادث سير على طريق المحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى والطبى والإدارى بنادى الزمالك على التواصل مع يوسف أوباما لاعب الفريق من أجل الإطمئنان على حالته الصحية بعد التعرض لحادث سير على طريق المحور خلال عودته بعد تدريب الفريق.

وأطمئن الجهاز الفنى والطبى للزمالك على سلامة يوسف أوباما وإن التلفيات جاءت فى السيارة فقط، والتى تحطم جزء كبير منها أثر الحادث الذى تعرض له اللاعب.

فى سياق أخر، التقى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع عمرو زكي نجم الفريق السابق بمكتبه اليوم الأربعاء في حضور والدته وشقيقه، ورحب رئيس الزمالك باللاعب معلنا تعيينه نائبا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي.

وشهدت الجلسة تواجد أحمد مرتضى وجمال عبد الحميد وعلاء مقلد ومريم رزق ومحمود طه أعضاء مجلس الإدارة، كما تواجد إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد إلى جانب أيمن عبد العزيز مدرب الفريق السابق.

ووجه عمرو زكي الشكر لمجلس إدارة النادي على دعمه ومساندته في محنته الأخيرة، وقال عمرو زكي فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى: "أشكر مرتضى منصور على الوقوف بجانبي في محنتي، وأشكر نادي الزمالك الذي اعتبره بيته وأنا أحد أبنائه ومشجعيه".

أضاف عمرو زكي: "شرف لي أن أتواجد داخل نادي الزمالك وخدمته في أي منصب"، تابع تصريحاته: "أشكر أحمد مرتضى الذي حرص على دعمي وتكريمي داخل بيتي، كما أنه كان سببا في انضمامي للزمالك بعد عودتي من روسيا".