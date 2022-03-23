شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السنغال يصل مطار القاهرة الدولى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعد قليل بعثة منتخب السنغال، مطار القاهرة الدولي علي متن طائرة خاصة قادمة من المغرب، فى الرحلة رقم HC7000 على متنها 56 تابعة للخطوط السنغالية طراز إيرباص A220.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في جولة الذهاب يوم 25 مارس الجاري في تمامالتاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب يوم 29 مارسفي العاصمة السنغالية داكار في السابعة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحصول على حقوق بث مباراتي منتخبمصر والسنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، على أنتعرض المباراة الأولى 25 مارس الجاري، فيما تنقل المباراة الثانية يوم 29 مارس، عبرقنوات ONTIME SPORTS للجمهور المصري مجانًا.

ومن المقرر نقل المباراة التي تقام على أرض مصر بأفضل الإمكانيات للخروج بصورةمميزة كعادة الأحداث الهامة في مصر خلال الفترة الماضية، حيث حصلت الشركة خلالالفترة الماضية على كل حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم،وسيتم نقل المباريات المقامة في مصر بأفضل التقنيات.