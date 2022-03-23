شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونوران جوهر يُتوجان ببطولة الجمهورية للإسكواش بمدينتى.. ورئيس اتحاد الإسكواش يشيد بجودة الملاعب وحسن التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج على فرج ونوران جوهر ، لاعبا نادى وادى دجلة ، ببطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش، والتى أُقيمت بنادى مدينتى الرياضى خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس، وسط تغطية موسعة من الإعلام وحضور جماهيرى لافت، فى نهائى بطولة الرجال فاز اللاعب على فرج بالمركز الأول، وحل كريم عبد الجواد بالمركز الثاني، وفى منافسات السيدات فازت نوران جوهر بالمركز الأول، وجاءت زميلتها هانيا الحمامى فى المركز الثانى.

حضر الحفل الختامى للبطولة عاصم خليفة ، رئيس الاتحاد المصرى للإسكواش، ورشا حجازي، وأمينة الطرابلسي، الدكتور حسام رجب، ومحمد عصام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور نادر شعبان ، رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، تامر صالح نائب رئيس القطاع، خالد عويس مدير عام نادى مدينتي، محمد فرغلى مدير بنادى مدينتي، حاتم حسن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تى أم سبورت، كما حضر لفيف من ممثلى وسائل الإعلام والصحف.



نوران جوهر وعلى فرج

وأشاد عاصم خليفة ، رئيس الاتحاد المصرى للإسكواش، الذى قام بتسليم الجوائز، بحسن تنظيم البطولة، والمستوى الفنى الذى ظهر به اللاعبين. وأضاف، أن مجمع ملاعب إسكواش مدينتي، يعد من أفضل ملاعب الإسكواش فى العالم لما يتميز به من إمكانيات كبيرة وتجهيزات على أعلى مستوى.



علي فرج

واستضاف مجمع الإسكواش بنادى مدينتى مساء اليوم، الحفل الختامى لتكريم الفائزين ببطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش (رجال وسيدات)، والتى أُقيمت تحت رعاية الاتحاد المصرى للاسكواش، بمشاركة 60 لاعبا ولاعبة من أبطال مصر والعالم بإجمالى 92 مباراة.



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