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الهلال السوداني لمصراوي : طالبنا باستخدام تقنية (VAR) أمام الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

تحدث نائب رئيس نادي الهلال السوداني، الطاهر يونس، عن طلب تقدم به ناديه بخصوص مباراتهم أمام نظيرهم الأهلي.

وأشار يونس، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، إلى ناديه طلب من الاتحاد الأفريقي (كاف) استخدام تقنية (VAR).

ويستعد الهلال السوداني لمواجهة نظيره الأهلي، مطلع أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الهلال المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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