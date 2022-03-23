عمر جابر: مباراة السنغال مهمة للجيل الحالي.. وعايشت تلك الأجواء من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد عمر جابر لاعب المنتخب المصري، أن الجيل الحالي من اللاعبين لديهم الحلم للوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وقال عمر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، خلال تواجده في معسكر المنتخب قبل مواجهة السنغال: "أول معسكر لي مع كيروش، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب تساعدنا قبل مواجهة الإياب".

وأضاف لاعب المنتخب المصري: "مباراة السنغال مهمة للجيل الحالي، كل لاعب يؤدي أقصى ما عنده، وجميعنا سنساند أي لاعب يشارك في المباراة".

ويستضيف المنتخب المصري نظيره السنغالي مساء الجمعة المقبل، قبل خوض مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس، بالجولة الحاسمة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وأكمل: "كنت متواجد في مباراة الكونغو بتصفيات مونديال 2018، لم أشارك ولكني عايشت تلك الأجواء من قبل".

وصعد المنتخب المصري لكأس العالم روسيا 2018 بعد الفوز أمام الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب برج العرب، في مجموعة ضمت غانا وأغندا إلى جانب مصر والكونغو.