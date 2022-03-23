كاف يختار حكم مباراة الأهلي والهلال في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

قامت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باختيار الحكم الزامبي جياني سيكازوي لإدارة مباراة الأهلي والهلال السوداني الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا.

وحسم صنداونز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة فيما سيكون التنافس بين الأهلي والهلال على المقعد الثاني في المجموعة وذلك في الجولة السادسة من المنافسات.

وحسب مصادر يلا كورة، اختارت لجنة الحكام جاني سيكازوي حكماً للمباراة ومعه من الكاميرون الفيس نيوبي مساعد أول وفاتسوني البرت مساعد ثاني والكاميروني بليس يفين حكمًا رابعا.

ويمتلك الأهلي 7 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة، بينما لدى الهلال 4 نقاط، ويحتاج حامل اللقب للفوز أو التعادل في القاهرة من أجل التأهل.

وتقام المباراة عقب نهاية أسبوع التوقع الدولي لمباريات فيفا، وسيكون في القاهرة.