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رسمياً.. كاف يعلن تأجيل مواجهة الأهلي والهلال السوداني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مواجهة الأهلي والهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن تقام مواجهة الأهلي والهلال السوداني، يوم 1 أبريل المقبل.

وقرر "كاف" تأجيل مواجهة الأهلي والهلال السوداني، إلى يوم 3 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تقام المواجهة الحاسمة بالمجموعة الأولى، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويأتي الهلال السوداني ثالثاً برصيد 4 نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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