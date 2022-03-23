مصدر لمصراوي: حسن شحاته اعتذر عن عدم حضور مواجهة السنغال بسبب مرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة، إنهم وجهوا دعوى رسمية للاعب الزمالك والمنتخب الوطني ومدربه السابق حسن شحاته لحضور مباراة السنغال.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، إلى أن حسن شحاته اعتذر عن عدم الحضور لملعب مباراة مصر والسنغال باستاد القاهرة لظروف مرضه.

وكان اتحاد الكرة،في وقت سابق من اليوم، توجيهه دعوة لـ 48 لاعبًا وصفهم بأساطير الكرة المصرية لحضور مباراة الذهاب أمام السنغال، للتعرف عليهم..اضغط هنا

ويستضيف المنتخب الوطني يوم الجمعة القادم نظيره السنغالي في الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.