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علي فرج ونوران جوهر يُتوجان ببطولة الجمهورية للإسكواش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تُوج علي فرج ونوران جوهر، لاعبا نادي وادي دجلة ، ببطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش، والتي أُقيمت خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس.

وفاز علي فرج في نهائي بطولة الرجال على حساب حل كريم عبد الجواد الذي حل في المركز الثاني.

وفي منافسات السيدات فازت نوران جوهر بالمركز الأول، وجاءت زميلتها هانيا الحمامي في المركز الثاني.

وأشاد عاصم خليفة ، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، الذي قام بتسليم الجوائز، بحسن تنظيم البطولة، والمستوى الفنى الذي ظهر به اللاعبين.

وأقيمت بطولة الجمهورية بمشاركة 60 لاعب ولاعبة من أبطال مصر والعالم بإجمالي 92 مباراة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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