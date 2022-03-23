شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يعسكر فى ألمانيا استعدادا لبطولة أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر منتخب التايكوندو إلي ألمانيا لإقامة معسكر دولي مشترك مع المنتخب الألمانى فى تجربة جديدة للمنتخب فى إطار الاستعداد لخوض بطولة إسبانيا المفتوحة فئة الـ G2 التى تقام يومى 2 و 3 أبريل المقبل.

تضم البعثة نادين عمرو، شهد سامي، منه الله مدحت، روان محمد ، ايه محمد محمود، تقي شعبان ويوسف عصام، أحمد وائل، عمر شراقي، مصطفي فرج، إياد بركات، محمد فرج، رامي عيسي، ويرافقهم أسامة سيد و محمد مجدي مدربى المنتخب ومحمد السرجانى محلل الاداء ، على أن يلحق بالبعثة بأسبانيا محمد عجيزة عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الاول ومعه أحمد الشباسي مدرب الفريق ولاعب المنتخب احمد راوى .