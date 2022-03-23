شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يصل الزمالك لتسلم مهام عمله بقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد عمرو زكى نجم منتخب مصر والزمالك السابق، داخل مقر القلعة البيضاء فى الوقت الحالى، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور للتنسيق حول المنصب الجديد المنتظر توليه بقطاع الناشئين.

وعقد عمرو زكى جلسة مع مجلس الإدارة للتحدث حول توليه منصب نائب رئيس قطاع الناشئين، وشهدت الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالمنصب الجديد والمهام المطلوبة من البلدوزر.

ويمر عمرو زكي بظروف نفسية صعبة وذلك بعد ابتعاده عن الأضواء والشهرة مع تعليق حذائه وابتعاده عن المستطيل الأخضر، وهو ما أثر نفسياً على هداف الجيل الذهبي للفراعنة، وأحد اللاعبين الذين دونوا اسمهم بحروف من ذهب في المحافل الأفريقية مع المنتخب الوطني.

وربما يكون عمرو زكي هو أكثر أبناء جيله مُعاناة من عدة مشاكل، منها ما هو صحي وأزمات شخصية، ومنها ما هو نفسي بعدما دخل نجم الفراعنة السابق فى نوبة اكتئاب بسبب عدم دعم أصدقائه، على حد قوله.