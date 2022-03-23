شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يؤدي مرانه الجماعي فى ثالث أيام المعسكر المغلق استعدادا للسنغال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض المنتخب الوطني تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء في ثالث أيام المعسكر المقام حاليا على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة السنغال المقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

شهد المران مشاركة جميع اللاعبين المنضمين للقائمة وعددهم 23 لاعبا، كما منح البرتغالي كيروش ربع ساعة في بداية المران لوسائل الإعلام لتصوير جزء من المران.

ويشهد المعسكر المغلق للمنتخب حالة من التركيز الشديدة بين اللاعبين والجهاز الفني أملا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود التيرانجا الجمعة المقبل تسهل على الفراعنة المأمورية في لقاء الإياب الذى يقام الثلاثاء المقبل في داكار.

وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 في خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم، وجاءت القائمة على النحو التالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي، وخط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدي "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح، وخط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي "قفشة"، وفي الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدي".



ابتسامة دونجا وسط حماس لاعبى المنتخب



ابتسامة محمد صلاح تخطف الانظار



افشة لحظة اللعب بالكرة



الحضرى لحظة مداعبة الكرة



الحضرى يتابع تدريب الحراس



الشناوى أثناء التسخين



حمدى فتحى قبل المشاركة فى تدريب المنتخب



حمدى فتحى يستعد للمشاركة فى مران المنتخب



سعادة محمد صلاح خلال مران المنتخب



صلاح والننى ودونجا



صلاح يتوسط محمد عبد المنعم عمر كمال



ضياء السيد يداعب محمد صلاح



عصام الحضرى مدرب حراس مرمى المنتخب



عمر مرموش يقوم بمداعبة الكرة



كيروش اثناء متابعة تدريب المنتخب



لاعبى المنتخب لحظة عملية الاحماء استعدادًا للسنغال



لحظة هزار محمد صلاح وايمن اشرف



محمد صبحى فى تدريب المنتخب



محمد صبحى يسدد الكرة



محمد صلاح وسط لاعبى المنتخب



محمد صلاح ومحمد النني



محمد صلاح



منتخب مصر يستعد بقوة لمواجهة السنغال



نظرة تركيز من محمد الشناوى



نظرة محمد صلاح لمحمد صبحى



وائل جمعة وحديث جانبى مع افشة