شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفوز على القناة بهدف نظيف ويقلص الفارق مع الداخلية فى مظاليم القاهرة والقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى بتروجت فوزا صعبا على نادى القناة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات مجموعة القاهرة، في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات القسم الثانى، فيما فاز النصر على بورتو السويس بهدفين مقابل هدف.

سجل هدف بتروجت الوحيد اللاعب سامح إبراهيم، ليقتنص بتروجت ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثانى ويقلص الفارق مع الداخلية إلى 7 نقاط، فيما بقى القناة عند النقطة 32 في المركز الثامن.

وحقق فريق النصر فوزا مهما على بورتو السويس بهدفين مقابل هدف، سجل للنصر كل من محمود صقر وأدهم حامد، فيما سجل محمد شاهين هدف بورتو الوحيد.

بهذه النتيجة رفع نادى النصر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثانى عشر ويعزز موقفه بعض الشيء عن مناطق الخطر، فيما بقى نادى بورتو السويس في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

وفى مجموعة الصعيد، حقق نادى البدارى مفاجأة كبرى بالفوز على ديروط بهدف نظيف سجله برنس أنساه، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير، فيما بقى نادى ديروط في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

وتأجلت مباراة سبورتنج صاحب المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة، الذى يستضيف فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، في مجموعة بحرى والإسكندرية بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي ضربت الإسكندرية.