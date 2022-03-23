شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائى لنجوم فاركو خلال فترة توقف الدوري قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي لفريق فاركو، برنامج غذائي مخصص بشكل منفرد لكل لاعب، وذلك من أجل تحقيق الإستفادة المثلى لكافة أعضاء الفريق سعيًا للنهوض بالجانب البدني للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية.

ويخضع البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو لاعبيه إلي قياس أوزان وذلك قبيل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق يومياً ، وكان المدير الفني وجهازه المعاون قد حذروا اللاعبين من زيادة الوزن خلال فترة الراحة حتي لا تتأثر معدلات لياقتهم البدنية.

وتتوقف المسابقة المحلية في الوقت الحالي بسبب استعدادات منتخب مصر الأول لخوض مواجهتين حاسمتين ضد نظيره السنغالي نهاية هذا الشهر في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

ويرغب نونو ألميدا في إقامة مباريات ودية خلال التوقف سعيًا للنهوض بالجانب البدني للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية حيث اتفق الجهاز الادارى للفريق على إقامة مباراة ودية مع طلائع الجيش فى الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 29 مارس الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 12 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان نونو ألميدا عقد اجتماعا مع لاعبيه شدد خلاله على أهمية طى صفحة التعادل الأخير مع البنك الأهلى 2-2 فى الدورى والتركيز خلال فترة التوقف المقبلة على تطوير المستوى وعلاج الأخطاء خاصة فى ظل سعيه للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب بعد توليه المسئولية مؤخرًا خلفا لمجدى عبدالعاطى وتعادله فى أول مباراة رسمية له.