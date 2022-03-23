شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يركز على التمرير تحت ضغط وسرعة نقل الكرة فى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، تقسيم لاعبى الفريق إلى مجموعتين خلال تدريب اليوم الأربعاء ، لأداء فقرة خططية خاصة، وتولي فيريرا بصحبة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد ودانيال جونزاليس محلل الآداء، قيادة مجموعة، في حين قاد أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد وأندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال المجموعة الثانية.

وتم تقسيم كل مجموعة إلى فريقين مصغرين يضم كل فريق على أربعة لاعبين، لأداء فقرة خططية يتم خلالها التركيز على التمرير تحت ضغط وسرعة نقل الكرة بسرعة في مساحة صغيرة حتي الوصول لمرمي صغير تم إحضاره واسكان الكره فيه.

وقام أفراد الجهاز الفني الذين تولوا الإشراف على هذة الفقرة بتدوين كافة الملاحظات الخاصة بها، و توجيه اللاعبين واعطائهم التعليمات بالإضافة لتصحيح الأخطاء.

كما قام الجهاز الفني برفع المعدل البدني للاعبين، وخضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية قوية لمدة 30 دقيقة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال وقسم الجهاز الفني الفقرة التدريبية إلى ثلاث أجزاء، وهي وحدة بدنية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، ثم تدريبات الاطالات وقفز حواجز مرتفعة ومنخفضة، وتدريبات تأهيلية بالكرة في جزء صغير من الملعب من خلال التمرير من لمسة واحده .

ويواصل الزمالك تدريباته خلال فترة التوقف الدولي الحالية استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل المقبل.