شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال ينظم أول كأس أفريقية للأندية على هامش بطولة الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال عن تنظيم أول بطولة أفريقية للأندية على هامش بطولة أفريقيا للكبار المحدد لها شهر ديسمبر المقبل .

وقال عبد المقصود فى تصريح ل الخليج 365 أن هذه البطولة أول مرة يتم إدراجها ، مشيرا إلى أنه لم يتم إقامة أو بطولة أفريقية للأندية من قبل .

و يخطط اتحاد رفع الأثقال إلى استضافة بطولة أفريقيا للكبار التى حصلت مصر على شرف تنظيمها فى ديسمبر المقبل بمحافظة الأقصر.

وقال عبد المقصود فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذه البطولة سيشارك بها عدد كبير من الدول نظرًا لأنها مؤهلة لأولمبياد باريس المقبلة، مشيرًا إلى أن التفكير فى الأقصر لإنها مدينة جاذبة وتراث مصرى.

كما كشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال مسبقا، عن دخول منتخبا الناشئين والشباب معسكر مغلق ببورسعيد بدءًا من الأحد ويستمر لمدة ما يقرب من شهر ونصف استعدادًا لبطولتى العالم للناشئين باليونان شهر مايو القادم وبطولة العالم للشباب بالمسكيك شهر يونيو المقبل.

فيما ضمت قائمة اختيارات الأجهزة الفنية لمنتخبات رفع الأثقال للرجال والسيدات بعد التجارب الدولية التي أقيمت بالتزامن مع بطولة الجمهورية للدرجة الأولي المقامة حاليًا في رأس البر وتجارب المنتخب والتي تختتم منافستها السبت مجموعة من أبرز اللاعبين والوجوه الجديدة.

وإستقر الاتحاد علي تشكيل المنتخبات بناء علي قرار اللجنة الفنية العليا التي ضمت علاء حسن كامل مدير المنتخبات والجهاز الفني للرجال بقيادة الدولي الأولمبي عمرو السيد رمضان ومدربه المساعد بطل العالم احمد فرج فرغل وعلي السيد عطية بطل العالم.. وللسيدات المدير الفني إسماعيل سنوسي إسماعيل صاحب الخبرات الكبيرة والمدرب المساعد حسن صبحي محمد ومحمد ابراهيم طنطاوي والمدير الأداري كابتن عادل سليمان.. وللناشئين والشباب محمد عيسي المدير الفني والمدرب المساعد محمد حسن وأحمد محمد أحمد.