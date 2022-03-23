الإسماعيلي يُعلن رفض مركز التسوية والتحكيم الرياضي دعوى حل مجلسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الإسماعيلي، صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، اليوم الأربعاء، برفض الدعوي المقامة من حمد حسن عيد عضو الجمعية العمومية، طالبا فيها بطلان العملية الانتخابية.

وأشار الإسماعيلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن الدعوى شهدت حضور المستشار أحمد علوي وكيلاً عن النادي الإسماعيلي الذي أكد على شرعية المجلس الحالي؛ لسلامة ونزاهة كافة الإجراءات التي تمت خلال العملية الانتخابية التي أُقيمت نهاية أكتوبر الماضي تحت إشراف قضائي واللجنة الأوليمبية المصرية ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية .

ونقل بيان الإسماعيلي أيضًا عن علوي، أن المركز في حكمه علي بطلان الدعوي المقامة نظرًا لزعمها وجود مخالفات لا تمت للحقيقة بصلة، وبذلك يتم إسدال الستار بشكل نهائي علي سلسلة الدعاوي المقامة بغرض منع استقرار النادي وتستهدف بطلان العملية الإنتخابية وحل مجلس الإدارة الحالي ـ بحسب نص البيان ذاته ـ.

وفاز يحيي الكومي مطلع نوفمبر الماضي برئاسة نادي الإسماعيلي لمدة 4 سنوات مقبلة، ليتولى المنصب خلفا للرئيس السابق إبراهيم عثمان.