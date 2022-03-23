أحمد ناجي لمصراوي: الشناوي الخيار الأفضل لحراسة المنتنخب أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

يترقب جمهور الكرة المصرية، مواجهتي المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي، ضمن الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر اقامتها بقطر.

ويشهد مركز حراسة مرمى المنتخب الوطني، منافسة شرسة بين الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وحارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل.

وقال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق ونادي سموحة الحالي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الشناوي الأنسب بكل تأكيد لحراسمة مرمى المنتخب في مواجهتي السنغال".

وأوضح ناجي: "هناك حارس يحرس مرمى المنتخب منذ 5 سنوات وحارس آخر ظهر بمستوى مميز خلال بعض المباريات وفي النهاية أتمنى التوفيق لأي منهما".

ويحمي محمد الشناوي عرين المنتخب المصري بشكل أساسي، منذ بطولة كأس العالم 2018، فيما ظهر أبو جبل بشكل مميز خلال كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي، ذهابًا يوم الجمعة المقبل بالقاهرة، على أن يلتقي المنتخبين الثلاثاء إيابًا بالعاصمة السنغالية داكار.