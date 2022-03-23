اتحاد الكرة يوجه دعوة لـ 48 لاعبًا من أساطير الكرة المصرية لحضور مباراة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، توجيهه دعوة لـ 48 لاعبًا وصفهم بأساطير الكرة المصرية لحضور مباراة الذهاب أمام السنغال.

ويستضيف المنتخب الوطني يوم الجمعة القادم نظيره السنغالي في الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وجاءت قائمة المدعويين ـ بحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة ـ كالتالي: أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي جدو ، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر أبو زيد، أشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن،عبد الواحد السيد ، ياسر ريان، أسامة نبيه، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، أحمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، أحمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، أحمد حسام (ميدو) ، إبراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة وإسماعيل يوسف.