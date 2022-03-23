يد سبورتنج بطلاً لكأس مصر للسيدات بفوز مثير على الزمالك..(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج سبورتنج السكندري ببطولة كأس مصر لكرة اليد للسيدات بعد فوز مثير على الزمالك في نهائي البطولة بنتيجة 23-22.

وشهدت الثواني الأخيرة من اللقاء، إثارة في أحداثها، حيث أهدرت لاعبة سبورتنج انفراد صريح بعد ان سددت الكرة في القائم الأيمن لحارسة الزمالك.

ثم ترتد بهجمة سريعة للزمالك من أجل إدراك التعادل، لكن حارسة سبورتنج كانت لها الكلمة العليا وتصدت للكرة، لتمنح فريقها الفوز بالبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيدات الزمالك بنتيجة 9-8.

قبل أن تنجح لاعبات سبورتنج في العودة للمباراة في الشوط الثاني وحسم اللقاء لصالحهن بفارق هدف واحد، بفضل تألق الحارسة مي التي تصدت لأخر كرة من لاعبة الزمالك.

وعلى جانب أخر، حصدت سيدات الأهلي الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد الفوز على سيدات الطيران بنتيجة 30-25.

اللقطة الاخيرة من المباراة

تتويج يد سبورتنج بكأس مصر للسيدات