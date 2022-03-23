البدري في الطريق.. مغامرات المدربين المصريين في أدغال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

يبدو أننا على مشارف حكاية جديدة لمدربي الكرة المصرية في أدغال أفريقيا، بعدما وضع الاتحاد الرواندي لكرة القدم، حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني والنادي الأهلي، ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب بلادها.

وأعلن الاتحاد الرواندي لكرة القدم، تواجد حسام البدري، ضمن المرشحين لقيادة فريقه في الفترة المقبلة وذكر بعض المرشحين وهم: الفرنسي آلان جيريس ومواطنيه سيباستيان مايني ونويل توسيه، النيجيري صنداي أوليسيه، الإسباني توني هيرنانديز، الأرجنتيني جابريل أليجاندرو بوريستين، حسام البدري، التشيكي إيفان هاشيك، السويسري أرينا جيليريمو والإنجليزي ستيفان كونستاتين.

ويعد البدري أحد أقوى الأسماء التدريبية التي ترتبط بمنتخبات القارة السمراء، خاصة في ظل السيرة الذاتية التي يملكها بطل أفريقيا مع النادي الأهلي في عام 2012.

وسيكتب البدري قصة جديدة من مغامرات المدربين المصريين مع المنتخبات الأفريقية، حال توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الرواندي خلال الفترة المقبلة.

أحمد عبدالمنعم "كشري"

قام "كشري" بتدريب منتخب جيبوتي في أكتوبر 2008.وخاض كشري مع جيبوتي تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتقى أمام مصر وخسر برباعية نظيفة.

وكان كشري لاعبا في النادي الأهلي في التسعينات، قبل أن يختتم مسيرته الكروية ويقوم بتدريب فرق الشباب بالنادي، ومن ثم قادر فرق النصر للتعدين وأسوان والإنتاج الحربي.

وتعد تجربة كشري مع نادي أسوان، الأبرز في مسيرته التدريبية حيث نجح في إبقاء الفريق في الدوري الممتاز الموسم قبل الماضي وقدم نتائج مميزة.

مصطفى عبدالغالي

الراحل مصطفى عبدالغالي، هو أحد نجوم الأهلي ومنتخب مصر، وقام بتدريب منتخب سيراليون.

ودرب "عبدالغالي" خلال مسيرته عددا من الأندية منها "طنطا ودمياط، والمنيا، والشمس".

شريف الخشاب

قام شريف الخشاب بتدريب منتخب تشاد، لمدة عامين خلال الفترة من 2009 حتى 2011.

واستطاع الخشاب، تحسين تصنيف منتخب تشاد من 163 إلى 119 وهو التصنيف الأفضل في تاريخ تشادجدير بالذكر أن الخشاب مواليد 25 سبتمبر 1961 هو ابن المحلة، وقام بتدريب نادي غزل المحلة، وله تجارب خليجية عدة.

وقام "الخشاب" بترشيح لاعب منتخب تشاد "إيزيكال" لحسام البدري المدير الفني للأهلي وقتها، لكن الصفقة لم تتم وانضم اللاعب للنادي الأفريقي التونسي.

أيمن اليمني

أيمن اليمني هو "رحالة مصري" درب عدد من المنتخبات في إفريقيا، وكان أحد المرشحين لتدريب المنتخب المصري بعد رحيل شوقي غريب لفشله في الصعود لكأس الأمم 2015.

لعب اليمني، البالغ من العمر 64 عاما، في مركز الجناح الأيسر مع أندية الزمالك، واتحاد الشرطة، ومنتخبات مصر الأوليمبي والأول والعسكري في مطلع الستينيات وحتي نهاية السبعينيات.

درب فرق الشباب بنادي الزمالك عام 1977، وحصل على العديد من الدورات التدريبية، قبل أن يتجه للتدريب في إفريقيا، حيث درب منتخبات: "مالى، وموزمبيق، وسوازيلاند، واريتريا"، وكذلك أندية: "هارتس أوف أوك الغاني، وكوشتا دو سول الموزمبيقي، وقطر القطري، ودمياط".

كما رشح "اليمني" المالي صوماليا كوليباليي للانضمام لنادي الزمالك في أواخر التسعينات وقدم اللاعب مستويات رائعة قبل أن ينتقل لصفوف فرايبورج الألماني.