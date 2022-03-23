رسميًا.. الاتحاد الرواندي يُعلن تواجد حسام البدري ضمن المرشحين لقيادة منتخبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الرواندي لكرة القدم، تواجد المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، حسام البدري، ضمن المرشحين لقيادة فريقه في الفترة المقبلة.

وأشار الاتحاد الرواندي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أنه في ظلّ عدم وجود مباريات يجرى مسؤولوه محادثات مع عدة مرشحين لتدريب منتخب بلاده.

وأتم الاتحاد الرواندي بيانه بذكر اسماء بعض المرشحين وهم: الفرنسي آلان جيريس ومواطنيه سيباستيان مايني ونويل توسيه، النيجيري صنداي أوليسيه، الإسباني توني هيرنانديز، الأرجنتيني جابريل أليجاندرو بوريستين، حسام البدري، التشيكي إيفان هاشيك، السويسري أرينا جيليريمو والإنجليزي ستيفان كونستاتين وغيرهم ـ بحسب نص البيان.

ولا تنتظر رواندا أي مباريات خلال الفترة الجارية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022؛ حيث سيكون أول مهمة للمدرب الجديد التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقبلة.