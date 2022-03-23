مصدر بالاتحاد الكونغولي يوضح لمصراوي الموقف من شكوى المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

أفاد مصدر مسؤول بالاتحاد الكونغولي لكرة القدم، بأن ماورد في شكوى الاتحاد المغربي ضدهم بخصوص سوء استقبال بعثة منتخبهم بمطار كينشاسا يوم أمس الثلاثاء، غير صحيح.

وكان الاتحاد المغربي قد تقدّم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نظيره الكونغولي بداعِ سوء استقبال بعثة منتخبه.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات لمصراوي، إلى أن الاتحاد الكونغولي وفّر حافلة للمنتخب المغربي ولكن رفض الاتحاد المغربي استقلالها وتعامل مع شركات سياحية، بجانب عدم إخطارهم بشكل رسمي بموعد وصول بعثتهم لترتيب لهم كافة الأمور التنظيمية والأمنية.

وأضاف المصدر:"قبل عدة أيام وصل مندوب من الاتحاد المغربي إلى الكونغو الديمقراطية لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب ولم يتم إخطارنا لمساعدتهم في حجز فندق الإقامة أو حجز ملاعب التدريب في المقابل وعلى العكس تمامًا سافر وفد من الاتحاد الكونغولي ومعهم مدرب اللياقة البدنية للمنتخب إلى المغرب مبكرًا لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب خاصة أن هيكتور كوبر طلب السفر للمغرب للتحضير لمواجهة أسود الأطلسي بدلاً من التدريب في كينشاسا عقب لقاء الذهاب يوم الجمعة القادم".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"وحتى هذه اللحظة لم ينجح وفد الكونغو في الحصول على أي ملعب تدريب في كازابلانكا بسبب رفض كل الأندية المغربية في العاصمة منح ملعب للمنتخب الكونغولي للمران عليه والاكتفاء فقط بالمران على مركب محمد الخامس في كازابلانكا ليلة المباراة والاتحاد الكونغولي بصدد إصدار بيان رسمي اليوم للرد على شكوى الاتحاد المغربي لكرة القدم والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم وتقديمها للكاف و الفيفا".