الامارات | اقترب الحسم.. موعد مباراة مصر والسنغال بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن اقترب الحسم.. موعد مباراة مصر والسنغال بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب الحلم المصري من أجل الوصول لرابع مرة إلى بطولة كأس العالم 2022 والثانية على التوالي بعد التواجد في مونديال روسيا 2018، بقيادة الهداف والنجم المصري التاريخي محمد صلاح، حيث ينتظر الجمهور المصري ويترقب موعد المباراتين الفاصلتين مع منتخب السنغال، وذلك بعد مواجهة خسر فيها الفراعنة في نهائي كأس الأمم الإفريقية لصالح السنغال بركلات الجزاء في فبراير الماضي.

ويخوض المنتخب المصري مباراتين أمام السنغال ذهاباً وإياباً، حيث يبدأ الفراعنة مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل 25 مارس عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة والـ 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، بينما ستكون مباراة العودة الثلاثاء 29 مارس عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي، الـ 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان المنتخب المصري قد انتظم في معسكر مغلق بتواجد النجم الدولي محمد صلاح، وفرض المدرب البرتغالي كيروش، حالة من التركيز بمنع أي زيارة للاعبي المنتخب والتركيز في المباريات إضافة إلى العمل على شفاء النجم المصري محمد صلاح، بالكامل بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريقه ليفربول، وسيبقى الحلم المصري بالتأكيد على عاتق محمد صلاح، الذي نجح في قيادة الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018 وإحراز هدفين في البطولة أمام منتخب روسيا المستضيف والمنتخب السعودي.

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