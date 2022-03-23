شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل 3 مباريات فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى إلى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة، تأجيل ثلاث مباريات في مجموعة بحرى والإسكندرية في القسم الثانى إلى الأحد المقبل 27 مارس الجارى بسبب الأمطار والأحوال الجوية غير المستقرة.

وتقرر تأجيل مباريات أبو قير للأسمدة مع كفر الشيخ، والحمام مع المنصورة، والأوليمبى مع صيد المحلة، بعدما أرسلت لجنة المسابقات جواب لكل الأندية الستة بتغيير موعد المباريات.

سقط نادى الأوليمبى في فخ الهزيمة أمام المجد السكندرى بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى.

بهذه النتيجة توقف رصيد نادى الأوليمبى عند النقطة 45 في صدارة مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما رفع نادى المجد السكندرى رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع.

وتعادل نادى أبو قير للأسمدة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، ليرفع الحرس رصيده إلى 44 نقطة خلف الأوليمبى بنقطة واحدة لتشتعل المنافسة على التأهل، فيما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث.

وحسم نادى بلدية المحلة ديربى المحلة أمام الصيد بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما بقى نادى الصيد عند النقطة 11 في المركز قبل الأخير.

وجاء ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى بعد الجولة الثالثة والعشرين..

1 الأوليمبى 45 نقطة

2 حرس الحدود 44

3 أبو قير للأسمدة 39

4 بلدية المحلة 39

5 كفر الشيخ 38

6 دكرنس 36

7 المجد السكندرى 35

8 المصرى للسلوم 32

9 المنصورة 29

10 بايونيرز 27

11 الحمام 25

12 سبورتنج 25

13 ألعاب دمنهور 23

14 الزرقا 18

15 الصيد بالمحلة 11

16 الرجاء 8