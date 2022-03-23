شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الزمالك 22/23 و يحصد لقب كأس مصر لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره الزمالك بنتيجة 22/23 فى مباراة تحديد بطل كاس مصر ليحصد اللقب .

بينما حقق الأهلى المركز الثالث بالفوز على الطيران بنتيجة 30/25 فى مباراة تحقيق المركزين الثالث و الرابع على صالة الشروق .

تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الطيران بنتيجة 29 / 28 ،فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره الأهلى بنتيجة 26/25 فى نصف نهائى كأس مصر .



ماتش اليد



يد الزمالك وسبورتنج

وتقام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا على صالة حسن مصطفى أيضا لتحديد بطل النسخة الحالية لبطولة الدوري.

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 8.5 نقطة، فيما يحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا طلائع الجيش فى المركز الرابع والأخير برصيد 3.5 نقطة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.