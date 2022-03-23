شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل معلول: مصر أفضل من السنغال جماعيا.. ولابد من مشاركة أفشة أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس، الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على ضرورة فصل مباراتي السنغال من أجل التأهل لكأس العالم قطر 2022.

قال المدير الفني لمنتخب تونس السابق في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وانت سايق" مع المذيع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام : "اطلب من الجهاز الفني واللاعبين ضرورة الفصل بين المباراة الأولى في القاهرة ومباراة العودة في السنغال".

تابع: "مباراة نهائي امم افريقيا مختلفة عن هاتين المباراتين ولابد من التعامل أن المباراة الأولي على أنها النهائي وتحقيق نتيجة ايجابية والتأكيد أن نتيجة هذه المباراة ستصحب مصر لكأس العالم ثم العمل على المباراة الثانية ".

وشدد: "نجوم منتخب مصر لا يقلون عن لاعبي السنغال بل أن لاعبي منتخب مصر كمجموعة أفضل من السنغال والفكر الكروي للاعبي مصر أفضل كما أن مدرب منتخب مصر فنيا اعلى من نظيره السنغالي ، والمنتخب السنغالي يعتمد على الفرديات أكثر من الجماعية".

وأكمل : "منتخب مصر يمتلك محمد صلاح أفضل لاعب في ألعالم حاليا، وأفضل مشاركة أفشة اساسيا في مباراة القاهرة وعدم تواجده في مباراة العودة في داكارا خاصة وأن المباراة الأولي لازم يتم فرض اللعب من جانب المنتخب المصري في ظل وجود الجمهور وافضل اللعب بطريقة ٤-٢-٣-١ .