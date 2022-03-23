شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستطلع رآى إيهاب جلال فى ملف تجديد عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستطلع مسئولوا نادى بيراميدز رأى المدير الفنى إيهاب جلال فى ملف تجديد عقود لاعبى الفريق الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى مما يمنحهم أحقية التوقيع لأى فريق فى الفترة المقبلة، وهم محمد حمدى وأحمد توفيق والمهدى سليمان وأحمد أيمن منصور.

ويرغب مسئولى بيراميدز عدم اتخاذ خطوة فى ملف تجديد عقد أى لاعب من اللاعبين قبل استطلاع رآى إيهاب جلال لتحديد مدى احتياجاته ومدى استفادة الفريق من استمرار أى لاعب منهم.

وارتبطت اسماء رباعى بيراميدز محمد حمدى وأحمد توفيق والمهدى سليمان وأحمد أيمن منصور بعدد من أندية الدورى المصرى على أمل ضمهم بشكل مجانى فى الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ارتبط اسم أححمد توفيق وأحمد أيمن منصور بنادى الزمالك، فيما ارتبط اسم المهدى ومحمد حمدى بالنادى الأهلى.

وكان اتحاد الكرة أخطر نادى بيراميدز بتأجيل مباراة الفريق أمام نظيره نادي لافيينا في بطولة كأس مصر، لمدة 48 ساعة، وتقرر وفقا للخطاب أن تقام المباراة في السادسة من مساء الاثنين 28 مارس الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وكانت المباراة محدد إقامتها يوم السبت 26 مارس على استاد الدفاع الجوي في الثالثة عصرا، قبل أن يقرر الاتحاد تأجيلها لمدة 48 ساعة إضافية.