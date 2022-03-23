شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يحفز جاد ومروان داوود فى مران إنبى بعد استبعادهما من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى جلسات مستمرة مع ثنائى الفريق البترولى محمود جاد حارس المرمى ومروان داوود بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطنى التي تستعدا لمباراتى السنغال في التصفيات الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وطالب طولان ثنائى الفريق البترولى جاد وداوود بضرروة التركيز وبذل مزيد من التركيز في التدريبات الجماعية خصوصا أن الفرصة ما زالت أماهما لطرق أبواب المنتخب مرة أخرى في المواعيد المقبلة لصغر سنهما وسياسة البرتغالى كارلوس كيروش التي تعتمد على ضخ دماء جديدة في صفوف الفراعنة.

من جانبه دعم أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بناديه، مشيرا إلى أنه مدرب مخضرم، قائلا:" "حلمي طولان مدرب رائع ومخضرم ودعمناه بقوة في الفترة الأخيرة، ويحقق نجاحات جيدة فى قيادة الفريق البترولى؟".

وأضاف رئيس نادي إنبي: "لجنة الكرة في إنبي هدفها ترتيب احتياجات الفريق الأول، ونريد أن تكون هوية إنبي بها 10 أو 15% من قطاع الناشئين، هدفنا في إنبي تصدير اللاعبين وكذلك المدربون أريد تطوير المدرب نفسه بأفكار خاصة".

وكشف رئيس نادي إنبي حقيقة عروض ضم جون إيبوكا ومحمود جاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، قائلا: "لم نتلق أي عروض رسمية أو شفوية، سواء لجون إيبوكا أو لمحمود جاد".

وأضاف الشريعى: "الثنائي من القوام الأساسي، وجون إيبوكا أحد نجوم إنبي هذا الموسم، ومستمر مع الفريق، وبطولة كأس الرابطة جعلتنا نكتشف العديد من اللاعبين والبطولة مهمة للغاية لاكتشاف المواهب واللاعبين".