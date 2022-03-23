شكرا لقرائتكم خبر عن رب ضارة نافعة .. " فخ المنشطات" يمنح أبناء المحروسة ميداليتين أولمبيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مقولة " رب ضارة نافعة " تنطبق بشكل كبير على نجوم رفع الأثقال المصريين من اللذين تم منحهم ميداليات بعد تجريدها من أصحابها بسبب فخ المنشطات ، ليكافئ. بطل مثل محمد إيهاب الذى حرمته المنشطات أيضا من تمثيل مصر فى أولمبياد طوكيو الأخيرة دون أى ذنب فى ظل الإيقاف الدولى الذى تعرض له الإتحاد المصرى بسبب ثبوت تناول لاعبين منشطات قبل إنتهاء الإيقاف .

وليس محمد إيهاب هو الوحيد الذى انتفع من هذه الواقعة و لكن من قبله عبير عبد الرحمن.

محمد إيهاب

أعلن محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، تتويجه بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو دى جانيرو، بعد حكم إيقاف الكازاخستاني نجات رحيموف صاحب الميدالية الذهبية لـ8 سنوات وتجريده من الميدالية.

وكتب محمد إيهاب عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": "الحمد لله وما توفيقى إلا بالله .. سبحانه العدل الذى يدبر الأمر من فوق سبع سماوات.. تضيع أولمبياد طوكيو بلا سبب فيأتى الله بفضية أولمبياد الريو بلا طلب.. أعلنت اليوم محكمة التحكيم الرياضية يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف، الذي فاز بذهبية وزن 77 كيلوجراما في أولمبياد ريو 2016، ثماني سنوات بسبب المنشطات وسيتم تجريده من ميداليته".

عبير عبد الرحمن

كما سلمت اللجنة الأولمبية الدولية الميدالية الفضية فى عام 2017 للاعبة منتخب مصر فى رفع الأثقال عبير عبد الرحمن، التى حصلت عليها فى أولمبياد لندن بعد ثبوت تعاطى لاعبات روسى وبلا روسيا وكازخستان المنشطات، وستقيم اللجنة الأولمبية المصرية احتفالا بتسليم عبير الميدالية.

وكانت عبير عبد الرحمن أول لاعبة مصرية تحصد ميدالية أولمبية فى منافسات وزن 75 كجم لرفع الأثقال، قد حلت فى المركز الخامس بأولمبياد لندن 2012، قبل أن يتم تجريد اللاعبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من ميداليتهن بسبب المنشطات وحصولها على الميدالية الفضية.