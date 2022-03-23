شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يناقش مع معاونيه خطة عمل الزمالك فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جلسة مع جهازه المعاون على هامش تدريب اليوم الأربعاء الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتحدث المدير الفني مع معاونيه بشأن الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي المحدد للاعبين وخطة إعداد الفريق للفترة المقبلة، وذلك فى ظل توقف مسابقة الدورى بسبب انشغال منتخب مصر بمواجهتى السنغال المؤهلة لكأس العالم.

وحصل فيريرا علي تقرير من معاونيه يؤكد وجود مشاكل في لياقة بعض اللاعبين ، وتم وضع برنامج تدريب بدني قوي للاعبين سيتم تطبيقه خلال الفترة الحالية علي ان يتم عمل قياسات بدنية للاعبين مرة أخرى قبل مباراة ساجرادا الانجولي المقرر لها 1 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وتدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك بالتنسيق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق ، تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين المميزين ، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي وتعويض غياب بعض لاعبي الفريق الأول.