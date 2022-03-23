شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. منتخب مصر يخوض أول مباراة رسمية عام 1920 أمام إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد لأول مرة فى عام 1920 فريق رسمي بهدف المشاركة في الألعاب الأولمبية وقتها، وخاض المنتخب المصري مباراته الأولى على الإطلاق والتي كانت أمام إيطاليا وانتهت بفوز المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف.

المباراة وبحسب التقارير المذكورة عنها أقيمت في العاشرة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا وقادها الحكم البلجيكي باول بوتس وشهدت حضور 2000 متفرجاً، وافتتح المنتخب الإيطالي التسجيل عن طريق بالونكييري قبل أن يتعادل حسن علوبة لمصر مسجلاً أول هدف على الإطلاق في تاريخ منتخب الفراعنة.

وفي الدقيقة 57 أحرز بيرزي هدف الفوز للمنتخب الإيطالي الذي أكمل بدوره المسيرة إلى ربع النهائي حيث خسر من فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما توج المنتخب البلجيكي بالميدالية الذهبية في النهاية بفوزه على تشيكوسلوفاكيا بهدفين دون رد في الملعب الأولمبي بأنتويرب.

والمثير أن المنتخب المصري خاض مباراة أخرى بعد مباراة إيطاليا وكانت أمام يوغوسلافيا وأقيمت في الثالث من سبتمبر في الاستاد الأولمبي في أنتويرب وانتهت بفوز مصر (4-2) فحقق بذلك المصريون أول فوز في تاريخهم على الإطلاق، واختلفت المصادر في تحديد "هوية" هذه المباراة فالبعض يقول إنها كانت مباراة ودية أقيمت على سبيل الترضية للمنتخبين فيما تؤكد مصادر أخرى أنها كانت مباراة رسمية أقيمت لتحديد المركز الثامن في مسابقة كرة القدم، وبشكل عام فقد سجل لمصر السيد أباظة هدفين، وأحرز كل من علوبة وحسين حجازي هدفاً.