شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية لمسئولى الاتحاد الدولى للخماسى الحديث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة جولة سياحية لمسؤولي الاتحاد الدولي للعبة وبعض الوفود المشاركة، وجاء ذلك على هامش استضافة مصر لبطولة كأس العالم المقامة في مصر حتى يوم 27 مارس الجاري.

وكان على رأس الجولة السياحية كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، رفقة كل من فولكر سنسفلدر المستشار المالي للاتحاد الدولي، وفياتشي سلاف ماليشيف عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد، بالإضافة إلى بعض الوفود المشاركة.

وقام الوفد بزيارة لمعالم القاهرة شملت زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية وأهرامات الجيزة.

وأعرب شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث عن سعادته بتواجده في مصر وإقامة البطولة مشيدا بالتنظيم الرائع وإمكانات المحروسة في استضافة الاحداث العالمية .

وأقيم مساء أمس المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث وذلك خلال الفترة من 22 مارس وحتى 27 من نفس الشهر .

وأكد شورمان خلال تصريحاته ان النظام الجديد للعبة يتوفر في عدد قليل للغاية من البلدان ومصر منهم مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وافق بالاجماع على استضافة مصر لبطولة العالم في شهر يوليو 2022 والتي كان من المقرر اقامتها في الصين التي اعتذرت بسبب تداعيات فيروس كورونا.