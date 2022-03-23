شكرا لقرائتكم خبر عن حارس جديد يظهر فى تدريب الزمالك.. وفيريرا يحفز اللاعبين بجلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتصعيد عبدالرحمن نفاد حارس مرمي فريق 2003 للمشاركة في تدريب اليوم الأربعاء، برفقة محمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم ، تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس بالفريق.

وقام طاهر بتقسيم تدريبات حراس المرمي إلى جزئين، الأول بدني وتأهيلي من خلال مران خاص بالرشاقة والمرونه وتقوية العضلات، وجاء الجزء الثاني فني ، من خلال التدريب على سرعة رد الفعل ، و التعامل مع الانفردات ، والتسديد من المسافات القريبة والبعيدة .

وحرص أيمن طاهر على الحديث مع رباعي الحراس وطالبهم بالتركيز وبقوة وتنفيذ الأمور الفنية المطلوبة، لاسيما وإن محمد أبو جبل ينضم حاليًا لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة منتخب السنغال.

فيما عقد الجهاز الفني بقيادة فيريرا، جلسة مع اللاعبين، وحرص "فيريرا" على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز والعمل بقوة استعدادا للفترة المقبلة، وضرورة الالتزام بالتعليمات المطلوبة منهم.

وسبق جلسة اللاعبين، عقد فيريرا جلسة مع جهازه المعاون للتحدث معهم بشأن الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين وخطة إعداد الفريق للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل المقبل.