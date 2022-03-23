شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق برونزية كأس سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 30 / 25 فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع بكأس مصر ليحققن البرونزية .

فيما يلتقى بعد قليل ،فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك نظيره سبورتنج فى لقاء نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2021/ 2022 ، على صالة الشروق .

تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الطيران بنتيجة 29 / 28 ،فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره الأهلى بنتيجة 26/25 فى نصف نهائى كأس مصر .

وتقام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا على صالة حسن مصطفى أيضا لتحديد بطل النسخة الحالية لبطولة الدوري.

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 8.5 نقطة، فيما يحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا طلائع الجيش فى المركز الرابع والأخير برصيد 3.5 نقطة.



سيدات يد الأهلى (1)



سيدات يد الأهلى (2)



سيدات يد الأهلى (3)