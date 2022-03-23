شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل معلول: المثلوثى والجزيرى لا غنى عنهما فى منتخب تونس.. ونجم الأهلى الأفضل بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس، صعوبة مباريات التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 في ظل المنافسة القوية بين المنتخبات الإفريقية على الصعود للمونديال.

قال المدير الفني لمنتخب تونس السابق في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وانت سايق" مع المذيع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام : "لا توجد مباراة سهلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ولا تعرف من المنتخبات المتأهلة فالجميع لديه الحظوظ في التأهل باستثناء مباراة نيجيريا وغانا هي الأسهل لنيجيريا".

وأضاف نبيل معلول : "المدير الفني لأي منتخب غير قادر خلال ايام على تأهيل اللاعبين بشكل فني جيد ، وسيكون التحضير الذهني هو من يملكه خاصة وأن اللاعبين انضموا لمنتخباتهم منذ يوم أو يومين على الاكثر، كما أن المباريات ستلعب على الجانب البدني بشكل قوي".

وتابع المدير الفني السابق لمنتخب تونس: "تواجدت في تدريب منتخب تونس أمس وكان هناك انضباط كبير من اللاعبين ولديهم رغبة كبيرة وتفائل في الفوز على مالي والتأهل، ومنتخب تونس قادر على تخطي منتخب مالي".

وعن رحيل منذر الكبير وتعيين جلال القادري رد قائلا: "أكثر قرار منطقي خاصة وأنه سبق وتولي قيادة المنتخب بعد رحيلي بالاضافة إلى أنه مدرب على مستوي عالي ويمتلك فكر كروي كبير".

وعن الانتقادات التى تعرض لها حمزة المثلوثي وسيف الجزيري رد قائلا: "الزمالك يمر بفترة صعبة جدا وطبيعي أن يكون هناك انتقاد لجميع اللاعبين خاصة بعد النتائج السلبية لكن منتخب تونس لا يستطيع عدم الاعتماد عليهم ووجودهم في منتخب تونس مهم للمنتخب".

وتابع: "لم أتخيل أن يصنع على معلول مسيرة مثلما ما حققه مع الأهلي فهو افضل ظهير أيسر داخل افريقيا حاليا وعنصر مهم للمنتخب التونسي".

واختتم حديثه تأهل تونس بنسبة 60% و 40% لمالي.