شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد 4 لاعبين مصابين خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الأهلي جهود 4 لاعبين من العائدين من الإصابات خلال شهر أبريل المقبل، على أن يكونوا جاهزين للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي عقب الانتهاء من برنامجهم التأهيلي الذي يخضعون له في الوقت الحالي.

ويستعيد الأهلي جهود الثنائي بيرسي تاو ومحمد هاني في بداية أبريل وسيكونوا جاهزين للمشاركة في مباراة الهلال السوداني بختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فيما سيكون محمود متولي جاهزا للمشاركة في المباريات بعد مباراة بطل السودان.

وأخيرا سينتظم صلاح محسن في تدريبات الأهلي الجماعية بعد الانتهاء من مواجهة الهلال حيث يجري اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وهو عبارة عن الجري حول الملعب، حيث ينتظم في المران الطبيعي بشكل طبيعي في أبريل المقبل.

ويبقى المغربي بدر بانون هو اللاعب الوحيد الذي يعاني من الإصابات بالأهلي في ظل استمرار معاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.