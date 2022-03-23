شكرا لقرائتكم خبر عن صالة اتحاد الشرطة تستضيف قبل نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة صالة اتحاد الشرطة بالدراسة لإستضافة مواجهات " بلأى أوف " قبل نهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2021/2022.

وتشهد أول جولات هذا الدور المحدد لها يوم 27 مارس الجارى لقاءين بين كلا من ، سبورتنج مع الصيد والأهلى مع وادى دجلة .

بينما تقام يوم 28 من نفس الشهر الجارى مواجهتين بين وادى دجلة مع الأهلى والصيد مع سبورتنج ، حيث أنه فى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام جولة فاصلة يوم 29 من نفس الشهر .

يتأهل ألفريق ألفائز بمباراتين إلى الدور النهائى مباشرة ، بينما بتنافس الخاسر على المركز الثالث .