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صالة اتحاد الشرطة تستضيف قبل نهائى دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة صالة اتحاد الشرطة بالدراسة لإستضافة مواجهات " بلأى أوف " قبل نهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2021/2022.

 

وتشهد أول جولات هذا الدور المحدد لها يوم 27 مارس الجارى لقاءين بين كلا من ، سبورتنج مع الصيد والأهلى مع وادى دجلة . 

 

بينما تقام يوم 28 من نفس الشهر الجارى مواجهتين بين وادى دجلة مع الأهلى والصيد مع سبورتنج ، حيث أنه فى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام جولة فاصلة يوم 29  من نفس الشهر . 

 

يتأهل ألفريق ألفائز بمباراتين إلى الدور النهائى مباشرة ، بينما بتنافس الخاسر على المركز الثالث .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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