7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يرحب ببيع بادجي ويترقب وصول عرض رسمي من إميان الفرنسي ،الزمالك يدرس تصعيد عدد من الناشئين خلال الأيام المقبلة.

الأهلي يرحب ببيع بادجي ويترقب وصول عرض رسمي من إميان الفرنسي

يرحب الجهاز الفني للأهلي ببيع السنغال اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى إميان الفرنسي في الموسم الحالي، لاسيما مع اهتمام أكثر من نادي فرنسي بالتعاقد مع المهاجم السنغالي في الصيف المقبل، بعد تألقه بقميص فريقه الحالي. الزمالك يدرس تصعيد عدد من الناشئين خلال الأيام المقبلة تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك بالتنسيق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين المميزين ، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي وتعويض غياب بعض لاعبي الفريق الأول.

كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى مستجدات المرشحين لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، خاصة على مستوى خط الهجوم، بعد استقرار إدارة النادى بالتعاون مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر بداية من الموسم الجديد.

"أكونت مزيف" يثير أزمة فى الإسماعيلى ومباحث الإنترنت تتدخل تسبب أكونت مزيف منسوب لحمد إبراهيم المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على مواقع التواصل الاجتماعى فى إثارة أزمة داخل القلعة الصفراء بعدما نشر أخبار لا تمت للحقيقة بصلة عن الدراويش، ما تسبب فى حالة من البلبلة داخل صفوف الفريق قبل أن يقرر حمد إبراهيم اللجوء لمباحث الإنترنت والجهات الأمنية لغلق هذا الحساب والوصول للشخص الذى قام بتدشينه ونشر هذه الأخبار السلبية عليه.

اتخذ مسئولو النادى الأهلى قراراً بشأن مستحقات المغربى بدر بانون مدافع الفريق، والذى يغيب عن المشاركة مع الأهلى منذ فترة للتعافى من مُضاعفات فيروس كورونا، عقب تأثر عضلة قلبه بإصابته بكورونا، ليتم اتخاذ قرار بإبعاد اللاعب حتى التأكد من سلامته بشكل كامل.