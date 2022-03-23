شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسام يحتل وصافة السباحة للمجموعة الثانية بكأس العالم للخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت منافسات مسابقة السباحة للمجموعة الثانية بتصفيات الرجال ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 22 وحتى 27 مارس الجاري.

وتضم المجموعة الثانية السداسي المصري مهند طارق ، وسيف البنداري ، ومحمد حسام ، و إياد الكاشف ، ونور الدين كريم، ويوسف القرني.

وتمكن محمد حسام لاعب منتخبنا الوطني من إنهاء المنافسة في المركز الثاني بزمن قدره 2.01.65 دقيقة محققا 307 نقطة ، متساويا بنفس رصيد النقاط للياباني كوازوكي سيكاجوا متصدر الترتيب . وجاء البريطاني هنري تشونج في المركز الثالث برصيد 305 نقطة.

وإحتل مهند طارق لاعب منتخبنا الوطني المركز السابع برصيد 296 نقطة ، فيما جاء نور الدين كريم في المركز التاسع برصيد 292 نقطة ، وإياد الكاشف في المركز الثامن عشر برصيد 286 نقطة ، و يوسف القرني في المركز 29 برصيد 275 نقطة ، وأخيرا حل سيفالبنداري في المركز 31 برصيد 264 نقطة.

وتقام منافسات الليزر -رن للمجموعة الثانية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

ويقود المنتخب المصري للخماسي الحديث جهازاً فنياً مكوناً من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، بقيادة المدير الفني "رؤوف حسام" و"ياسر حفني" المستشار الفني ومحلل الأداء.