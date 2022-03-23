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القاهرة - سامية سيد - تترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراتى منتخبا مصر والسنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد هذه المواجهة تكرارا للمباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضى، والتى حسمها منتخب السنغال، ليتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح، ونستعرض فى التقرير التالى استعدادات البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لهذه المباراة الحاسمة..

س: ما موعد مباراتى مصر أمام السنغال فى تصفيات كأس العالم 2022؟

ج: سيكون موعد مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، الجمعة 25 مارس فى التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبى.

س: ماذا قدم كيروش مع منتخب مصر قبل مواجهة السنغال ؟

ج:تولى البرتغالي كارلوس كيروش، الولاية الفنية لمنتخب مصر الأول في الثامن من سبتمبر من العام الماضي 2021 خلفًا لحسام البدري ، كيروش قاد منتخب أحفاد الفراعنة في 18 مباراة قبل مواجهتي السنغال ، ونجح كيروش في التفوق وقيادة المنتخب المصري للانتصار خلال 12 مناسبة بنسبة نجاح بلغت 67%، منهم انتصارين عبر ركلات الجزاء الترجيحية ، أما عن الخسارة فتجرعها المنتخب المصري تحت قيادة البرتغالي في 4 مباريات منهم مباراتين بركلات الترجيح أيضًا ، وحسمت نتيجة التعادل مباراتين لمصر في ولاية البرتغالي كيروش.

س: كيف يستخدم كيروش الجلسات التحفيزية لتجهيز الفراعنة لمواجهة السنغال؟

ج: كيروش استعان بقائد المنتخب محمد صلاح من أجل عقد جلسات مع لاعبي الفراعنة بشكل جماعي ومنفرد أيضا من جل تحفيزهم للمباراة وضرورة نسيان ما حدث في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية وخسارة اللقب أمام أسود التيرانجا ، ويرغب كيروش في أن يستغل حب واحترام اللاعبين لقائد المنتخب محمد صلاح من أجل رفع روحهم المعنوية قبل المباراة المصيرية خاصة أنه يريد تحقيق أقصى استفادة من جميع العناصر المتواجدة في القائمة.

وكان كيروش قام بنفس الأمر أيضا خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة ونجح في ذلك بالوصول للمباراة النهائية ولكنه خسر في النهائي بركلات الترجيح أمام السنغال.

س: ماذا عن مشوار الفراعنة فى تصفيات المونديال ؟

ج: المنتخب المصري تأهل عن مجموعته بعد تصدر ترتيبها برصيد 14 نقطة ، وتنافس المنتخب المصري في مجموعة تضم معه منتخبات ليبيا والجابون وأنجولا ، ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على ليبيا ذهابًا إيابًا، والفوز على الجابون في القاهرة والتعادل خارج ملعبه، كذلك الفوز على أنجولا بالقاهرة والتعادل في لواندا ، ولم يتعرض المنتخب المصري لأي خسارة خلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 في 6 مباريات خاضها بالمجموعة.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين مصر والسنغال ؟

ج: اصطدم المنتخبان في 14 مواجهة سابقة شهدت تفوقا للفراعنة، حيث فازت مصر في سبع مباريات، بينما حققت السنغال الفوز في أربع مواجهات، مقابل التعادل في ثلاث مناسبات ، وسجل لاعبو منتخب مصر 12 هدفا في شباك السنغال، بينما أحرز أسود التيرانجا ثمانية أهداف ، المواجهات الثلاث الأخيرة جاءوا بشكل سلبي لمصر، حيث ودَّع المنتخب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 بعد الهزيمة ذهابا وإيابا، كما خسر لقب أمم أفريقيا 2021 في المباراة النهائية للبطولة، ليسعى المنتخب للثأر من السنغال في موقعتي الجمعة والثلاثاء.

س: ما هى قائمة الفراعنة لمباراتى السنغال؟

ج: كشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التى تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 8 لاعبين فى خط الدفاع، و6 فى خط الوسط، ومثلهم فى خط الهجوم.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدى "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدى فتحى - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد الننى - محمد مجدى "أفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدى.

س: ما أبرز الغيابات فى قائمة الفراعنة أمام السنغال؟

ج: شهدت القائمة العديد من المفاجآت، أبرزها استبعاد محمد شريف، مهاجم الأهلى رغم انضمامه إلى قائمة "الفراعنة" فى بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وكذلك نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، ليحل بدلا من مهند لاشين.

س: ما أبرز الوجوه الجديدة فى قائمة الفراعنة لمواجهة السنغال؟

ج: ضم المدرب البرتغالى محمد مجدى "أفشة"، لاعب الأهلى، رغم غيابه عن بطولة كأس أمم أفريقيا أيضا، كما ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلى، وعمر جابر ظهير بيراميدز، لتعويض غياب الثنائى أحمد حجازى ومحمد هانى للإصابة.

س: هل اكتملت القوة الضاربة للفراعنة فى التدريبات استعداداً لمواجهة السنغال؟

ج: القوة الضاربة لمنتخب مصر اكتملت مساء الاثنين بوصول الخماسى المحترف "محمد صلاح ومحمد الننى وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه" لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

س: ماذا عن أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال؟

ج: تحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.

س: ماذا عن الطقس يوم مباراة مصر والسنغال ؟

ج : حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى وجود نشاط رياح يتسبب فى الإحساس ببرودة الطقس، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من تقلب الطقس، ودرجات الحرارة يوم الجمعة (موعد مباراة مصر والسنغال) ستكون منخفضة مع نشاط للرياح، مؤكدة أن أقل درجة حرارة عظمى سيتم تسجيلها هى 16 درجة مئوية على القاهرة.

س: وما التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السنغال؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السنغال مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدى "الونش" – محمد عبدالمنعم – عمر كمال.

خط الوسط: محمد الننى – حمدى فتحى - عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.