شكرا لقرائتكم خبر عن منصب إداري في انتظار وليد سليمان بالأهلي بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي استحداث منصب جديد لوليد سليمان لاعب الفريق الأحمر الذي قرر اعتزال الكرة بنهاية الموسم الحالي والاكتفاء بالفترة التي قضاها في الملاعب وحقق خلالها العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

ويفاضل مسئولو النادي الأهلي بين أكثر من منصب خاص بوليد سليمان سواء العمل في شركة الكرة أو العمل في احدى اللجان داخل النادي، وهو ما يتم الترتيب له حاليا من قبل مسئولي القعة الحمراء.

ويرغب مسئولو الأهلي في تعيين وليد سليمان بمنصب جديد بعد الاعتزال تقديرا لدور اللاعب وعطائه مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية، وروحه القتالية طوال مشواره مع الأهلي وعدم ادخار نقطة عرق من أجل خدمة الكيان.

وقرر وليد سليمان اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بنهاية الموسم الحالي دون الكشف عن وجهته القادمة عقب الاعتزال.