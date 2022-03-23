معلول يكشف سبب تفوق منتخب مصر عن السنغال قبل موقعة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي الأسبق، أنه يتمنى الدفع بخدمات محمد مجدي "أفشة" في مباراة المنتخب المصري ضد نظيره السنغالي، مشددًا أن المنتخب المصري يمتلك التفوق على منافسه السنغالي.

وقال معلول في تصريحات عبر إذاعة "ميجا إف إم" اليوم الأربعاء :"في المباراة الأولى في القاهرة أتمنى أن أرى أفشة، لكن في مباراة الإياب لا، لأن مصر ستعتمد على الأسلوب الدفاعي وتحديدًا طريقة 4-3-3".

وأضاف :"مباراتي مصر والسنغال ستكون مختلفة عن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، على كارلوس كيروش (مدرب منتخب مصر) التفكير في المباراة الأولى كأنها مباراة الترشح والوصول لنهائيات مونديال قطر".

وتابع :"شيء آخر مهم وهو أن المنتخب المصري لا يقل عن المنتخب السنغالي كمجموعة، المنتخب المصري لديه فكر سواء كيروش أو أفضل لاعب في العالم".

وعن المنتخب التونسي واستدعاء ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لقائمة "نسور قرطاج"، رد :"الزمالك عندما يقدم عطاءً يكون هناك شكر لجميع اللاعبين بالمحترفين أيضًا، الزمالك يمر بفترة صعبة خاصة بعد الخروج من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، المنتخب التونسي لا يستطيع التخلي عن المثلوثي أو سيف الجزيري وجودهم مهم للمنتخب التونسي".

وبالحديث عن لاعب الأهلي علي معلول، أنهى نبيل معلول تصريحاته :"لم أتخيل أن يقدم علي معلول هذه المسيرة، الأهلي أعطى لمعلول، معلول أصبح أفضل ظهير أيسر في أفريقيا سواء في الهجوم أو الدفاع بجانب خبرته، أليو ديانج نفس الشيء خاصة في الموسم الأخير، لكن ديانج عكس معلول لأنه كان عنصر مهم للأهلي منذ موسمه الأول".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره السنغالي، مساء يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، في المقابل ستقام مباراة الإياب بدكار يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.