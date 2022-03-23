عائدون للمونديال.. وليد صلاح عبد اللطيف لمصراوي: تريزيجيه أفضل من مرموش أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

يرى وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك والإسماعيلي السابق، أن محمود حسن "تريزيجيه" بات أكثر جاهزية في الفترة الأخيرة، ويتوقع أن يشارك أساسيا في المباراة المرتقبة أمام السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في القاهرة (الجمعة) في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما يقام الإياب في داكار يوم الثلاثاء المقبل.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات لمصراوي إن منتخب مصر يملك حارسين مميزين هما محمد أبو جبل ومحمد الشناوي، لكن الأخير هو "رقم واحد" في حراسة عرين الفراعنة.

وأضاف نجم منتخب مصر السابق أن عمر مرموش لم يقدم المستوى المطلوب منه في النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا، وعلى جانب آخر أصبح تريزيجيه أكثر جاهزية مؤخرا.

وأشار عبد اللطيف إلى أن كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، يحب طريقة لعب تريزيجيه، وهو ما يجعله أقرب من مرموش للمشاركة في مواجهة السنغال.

وتوقع وليد صلاح عبد اللطيف أن يلعب منتخب مصر في الذهاب أمام السنغال بالتشكيل التالي: الشناوي في حراسة المرمى، ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح وعمر كمال في خط الدفاع، وفي خط الوسط كل من محمد النني وعمرو السولية وحمدي فتحي، وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد في الهجوم.