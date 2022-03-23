منافسة شرسة في أمريكا الجنوبية.. 6 منتخبات تتصارع على مقعدين ونصف بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

وصلت تصفيات أمريكا الجنوبية لنهائيات كأس العالم 2022 إلى مرحلة الحسم، حيث تقام في فترة التوقف الدولي الحالية مباريات الجولتين الأخيرتين (17 و18).

وكان منتخبا البرازيل والأرجنتين تأهلا في وقت سابق إلى كأس العالم 2022، التي تقام في قطر نهاية العام الحالي، فيما فقد باراجواي وفنزويلا أي أمل في التأهل.

صراع شرس

بعد حسم موقف 4 منتخبات، تتنافس 6 منتخبات على المقاعد المتبقية لأمريكا اللاتينية في المونديال، وعددها مقعدين لصاحبي المركزين الثالث والرابع في مجموعة التصفيات، ونصف مقعد لصاحب المرتبة الخامسة، الذي يلعب مباراة ملحق فاصلة مع منتخب من آسيا.

منتخب الإكوادور يحتل المركز الثالث برصيد 25 نقطة، وضمن على الأقل التنافس على مقعد الملحق، فيما يحتل منتخب بوليفيا المرتبة الثامنة برصيد 15 نقطة، ولن يتمكن من المنافسة على التأهل مباشرة، لكن بإمكانه الصعود عبر الملحق.

وبين الإكوادور وبوليفيا تتواجد منتخبات أوروجواي (الرابع بـ22 نقطة)، وبيرو (الخامس بـ21 نقطة)، وتشيلي (السادس بـ19 نقطة)، وكولومبيا (السابع بـ17 نقطة).

منتخب أوروجواي سيخوض مواجهتين حاسمتين أمام اثنين من منافسيه على الصعود، وهما بيرو وتشيلي على الترتيب، فيما يلعب منتخب كولومبيا مباراتين أقل صعوبة، أمام بوليفيا وفنزويلا.

منتخب تشيلي سيكون في اختبار صعب بجانب مواجهة أوروجواي، حيث يخرج في الجولة 17 لمواجهة البرازيل خارج أرضه.

وبعد مباراته مع أوروجواي، يلعب منتخب بيرو مباراة في المتناول على أرضه أمام منتخب باراجواي، الذي يلعب دون دوافع بعد انتهاء آماله في التأهل.

كذلك يلعب منتخب الإكوادور، الأقرب لنيل إحدى بطاقتي التأهل المباشر، مع باراجواي في الجولة 17، ثم الأرجنتين في الجولة الأخيرة.

ويحتاج منتخب بوليفيا للفوز في مباراتين صعبتين أمام كولومبيا والبرازيل في آخر جولتين، علما بأن تعثره في أي مباراة منهما سينهي على آماله في التأهل.

وفي كل الأحوال سينتهي الصراع بغياب بطلين سابقين -على الأقل- لبطولة كوبا أمريكا، حيث أن جميع المنتخبات المتنافسة على الصعود سبق لها التتويج باللقب، باستثناء الإكوادور.

وربما يغيب أيضا بطل سابق لكأس العالم هو منتخب أوروجواي، الذي حقق لقب المونديال مرتين في 1930 و1950.

جدير بالذكر أن مباريات الجولتين الأخيرتين من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم ستقام بين يومي 24 و29 مارس الحالي.