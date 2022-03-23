تقارير: باريس لديه فرصة ذهبية للتعاقد مع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لديه فرصة ذهبية من أجل التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر.

وبحسب صحيفة "le10sport" الفرنسية، فأن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو أمامه فرصة ذهبية للتعاقد مع محمد صلاح والذي ينتهي عقده مع ليفربول صيف 2023.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح لم يمدد عقده مع ليفربول وبالتالي سيكون لدى باريس فرصة للتعاقد مع صاحب الـ29 عامًا بسعر أقل من المتوقع لتعويض رحيل كيليان مبابي.

وأكملت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان ليس النادي الوحيد الذي يراقب محمد صلاح بل هناك رغبة من جانب يوفنتوس أيضًا للتعاقد مع "مو" ليكون بديلاً لباولو ديبالا نجم "السيدة العجوز" والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن دخول صلاح ضمن أهداف نادي يوفنتوس ليكون بديلاً لديبالا بعد انهيار المفاوضات بين اللاعب والنادي حول التجديد. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2023، إلا أن النجم المصري أعلن عن رغبته في البقاء داخل قلعة "الآنفيلد" بشرط تحسين راتبه الأسبوعي.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث قدرت الصفقة بـ42 مليون جنيه إسترليني.