مصدر لمصراوي: منتخب السنغال يصل مساء الأربعاء.. وتدريب رئيسي وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

أكد مصدر لمصراوي أن منتخب السنغال سيصل إلى القاهرة في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة منتخب مصر في الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وتصل بعثة السنغال إلى القاهرة قادمة من المغرب، حيث أقام أليو سيسيه المدير الفني لأسود التيرانجا معسكرا هناك قبل عدة أيام.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن المنتخب السنغالي سيخوض تدريب استشفائي فقط مساءً، على أن يخوض مرانه الأساسي غدًا الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السنغال مع نظيره المصري في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة، على أن يقام لقاء الإياب يوم 29 من الشهر الجاري في السنغال.